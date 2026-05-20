مواجهة فاصلة بين الفيصلي واتحاد عمان لحسم لقب دوري CFI لكرة السلة

خبرني - تتجه الأنظار مساء يوم غد الخميس إلى صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، حيث تُقام المواجهة الحاسمة من سلسلة نهائي دوري CFI الممتاز لكرة السلة، والتي تجمع فريقي الفيصلي واتحاد عمان، في مباراة ستحدد هوية بطل المسابقة للموسم الحالي.

وتأتي هذه المباراة الختامية بعد سلسلة نهائية اتسمت بالندية والإثارة والتكافؤ الكبير بين الفريقين، حيث انتهت الجولات الأربع الماضية بالتعادل 2-2، ما فرض اللجوء إلى مباراة خامسة فاصلة لحسم اللقب.

وشهدت السلسلة تقارباً كبيراً في المستويات الفنية وتبادلا في الانتصارات، ما جعل المواجهة الأخيرة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط ترقب جماهيري واسع من أنصار الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 7:45 مساءً على صالة الأمير حمزة، في أجواء يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا يعكس أهمية وقوة النهائي.

وكان الاتحاد الأردني لكرة السلة قد أنهى ترتيبات المباراة الختامية، واعتمد التعليمات التنظيمية الخاصة بالمواجهة لضمان سيرها بالشكل الأمثل من حيث التنظيم والدخول وتوزيع الجماهير.

ولي العهد يطمئن على صحة نجم النشامى عصام السميري
