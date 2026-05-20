ثامر هاني الحوامدة..مبارك الماجستير

خبرني – الأهل والأقارب والأصدقاء يهنئون الشاب المثابر، ثامر هاني زعل الحوامدة، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية/ الجامعة الأردنية

وتم يوم الأربعاء مناقشة رسالة الماجستير بموضوع السياسات الإنتخابية وإدارتها، والموسومة بعنوان "تقييم دور الهيئة المستقلة للإنتخاب في إدارة العملية الانتخابية"، بحضور الأستاذ الدكتور محمد سليم الرواشدة رئيس لجنة المناقشة، والأستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة كعضو داخلي، والأستاذ الدكتور عمر ياسين خضيرات كعضو خارجي.