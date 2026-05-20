وزارة الرياضة المصرية تتوعد بالقضاء على ظاهرة المراهنات

خبرني - أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنها تعمل وبمنتهى القوة والحزم للحد والقضاء على ظاهرة المراهنات الرياضية.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي عبر مركزها الإعلامي، اليوم الأربعاء، أنها تعمل وفق خطة متكاملة تتضمن عدداً من الإجراءات التنفيذية والتوعوية والرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية خاصة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وما تمثله من مخاطر على النشء والشباب والمجتمع الرياضي.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن متابعة ورقابة التعاملات المرتبطة بالمراهنات

الرياضية، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية غير المشروعة والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم عدداً من الخبراء والمختصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية، لدراسة الظاهرة من مختلف الجوانب ووضع آليات واضحة للتعامل معها والحد من تداعياتها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تبذل قصارى جهودها لمواجهة ظاهرة المراهنات، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة نحو بناء بيئة رياضية آمنة، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة وحماية الشباب من الممارسات السلبية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية.