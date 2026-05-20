تأخر صرف الدعم السنوي للأندية الأردنية يثير تساؤلات في الوسط الرياضي

خبرني - في الوقت الذي يعيش فيه الأردنيون فرحة وطنية تاريخية بعد نجاح المنتخب الوطني في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، ما تزال الأندية الأردنية تواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة تأخر صرف الدعم السنوي المخصص لها من وزارة الشباب، والذي اعتادت الأندية استلامه مع بداية كل عام.

ومع دخول العام منتصفه، لم يتم حتى الآن صرف هذا الدعم، الأمر الذي وضع الأندية النشطة أمام أعباء مالية كبيرة، في ظل استمرارها بأداء دورها الرياضي والتربوي في تطوير المواهب، وصناعة الأجيال، وخدمة الرياضة الأردنية رغم محدودية الإمكانيات وارتفاع الكلف التشغيلية.

وتؤكد الأندية أن دورها لا يقتصر على المنافسات الرياضية فحسب، بل يمتد ليشمل احتضان الشباب، وتعزيز القيم الإيجابية، وتوفير بيئة آمنة تسهم في بناء المجتمع، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في إعداد اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات.

ويأتي هذا التأخير في وقت تشهد فيه الرياضة الأردنية حالة من الطموح والنجاح، خاصة بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وهو إنجاز يرى كثيرون أنه ثمرة سنوات طويلة من العمل والاستثمار الذي تقوم به الأندية في إعداد اللاعبين وتطويرهم.

وفي ظل هذه الظروف، تتصاعد التساؤلات داخل الأسرة الرياضية حول أسباب استمرار تأخر صرف الدعم، ومدى تأثير ذلك على استمرارية عمل الأندية وقدرتها على مواصلة رسالتها الرياضية والوطنية.

ويؤكد مختصون في الشأن الرياضي أن دعم الأندية يمثل استثمارًا حقيقيًا في الشباب الأردني ومستقبل الرياضة الوطنية، باعتبار أن الأندية تشكل القاعدة الأساسية لأي إنجاز رياضي يحمل اسم الأردن في المحافل المختلفة.