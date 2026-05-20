أورنج الأردن وبالشراكة مع GIZ تعقد جلسات حوارية مع القطاع الخاص ضمن برنامج PASS لدعم وتمكين الشركات الناشئة

خبرني - نظم مركز أورنج الرقمي للريادة "BIG by Orange"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الألماني (GIZ)، مجموعة جلسات لمناقشة برنامج "الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة" الذي أُطلق ضمن مشروع "تعزيز ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل"(E4DE) المنفذ من قبل (GIZ).

وتحت عنوان "جلسة القطاع الخاص – مشروع “PASS”، تناولت ثلاث جلسات في محافظات عمّان وإربد والعقبة محاور أساسية ركزت على تحسين آليات التعاون والتواصل مع الشركات الناشئة، وتحديد مجالات الشراكات الواعدة، مع تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط بين الرياديين وهذا القطاع. حيث يسعى المشروع إلى تحقيق أهداف أساسية تشمل تعميق الفهم للممارسات المؤسسية الحالية عند التعامل مع الرياديين، واستكشاف التجارب السابقة، وتقييم مستويات المشاركة، وتعريف الاحتياجات والتحديات الرئيسية المتعلقة بالتعاون.

وقد شهدت الجلسات حضوراً فاعلاً من (GIZ)، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات متعددة شملت: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التعليم، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، والقطاع المصرفي والمالي، وقطاع الصناعة والتصنيع، وقطاع الطاقة، وقطاع المختبرات والخدمات الطبية.

وأكدت أورنج الأردن التزامها الراسخ بإحداث أثر إيجابي على المجتمع من خلال دعمها لروّاد الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو المستدام، حيث ساهم برنامجها "BIG by Orange" على مدار السنوات الإحدى عشر الماضية في تعزيز المشهد الريادي في الأردن من خلال تقديم دعم متكامل للرياديين يشمل التدريب والتشبيك والتعريف بكيفية استقطاب الاستثمارات وغيرها من المجالات.

وأشارت إلى تماشي برنامج "PASS" مع نهجها لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس بما يخدم الاقتصاد الوطني والابتكار الرقمي في المملكة، حيث أنه سوف يمتد حتى تشرين الأول 2026، مستهدفاً 130 شركة ناشئة، بهدف رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وزيادة الحصص السوقية للمشاركين، وذلك من خلال ورش عمل تخصصية وجلسات توجيهية مكثفة يقودها خبراء في عالم الأعمال.

برنامج الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة (PASS) ينفذ بالشراكة مع أورنج الأردن، من خلال مشروع تعزيز ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل(E4DE) الذي تنفذه (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)والاتحاد الأوروبي .(EU)