سورية .. ضبط 25 مليون حبة مخدرة مخبأة داخل أوانٍ فخارية – صور

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحباط محاولة تهريب ضخمة لـ 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة باحترافية داخل أوانٍ فخارية للشحن الخارجي ، في عملية قالت انها إنجاز أمني استثنائي هو الأكبر على المستويين الداخلي والخارجي، سجلته إدارة مكافحة المخدرات، بعد متابعة استمرت عدة أسابيع.

وأوقفت إدارة مكافحة المخدرات جميع المتورطين المنتمين للشبكة وإدارة المنشأة وهم: (س.ح) و (ب.ج) و (م.أ) و (ح.ف) و (ن.ف) و (ر.ن) وحجز كافة الوسائل والمعدات اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويه، وإرفاقها بملف القضية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية.