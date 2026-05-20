ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,773 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72773 منذ بدء العدوان

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,773 شهيدا، و172,723 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، بأنّ مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة شهيدا، و16 إصابة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 881، وإجمالي الإصابات إلى 2,621، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

