الأردن .. طالبه بسداد ديونه فقتله !

خبرني - قضت محكمة الجنايات الكبرى في الاردن بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شخص قتل صديقه بسبب دين مالي، ثم احرق مركبته في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وفي التفاصيل ، كان الطرفان على علاقة عمل تجاري مشترك ، وكان المتهم مدينا للمغدور بمبلغ يقدر بـ 20 الف دينار، وخطط المتهم لقتل المغدور بسبب كثرة الحاح الأخير بالحصول على أمواله.

وعلى اثر ذلك ، قام المتهم باستدراج المغدور الى موقع الجريمة بحجة بحث آلية تسديد المبلغ المطلوب ، وخلال اللقاء بالقرب من مول في العاصمة عمان ، قام المتهم بخنق صديقه بيديه حتى وفاته ، ثم قام بإضرام النار في مركبة المغدور بقصد تمويه الأجهزة الأمنية وطمس الأدلة.

وعليه ، وبعد ان تبين للمحكمة وجود نية جريمة مبيتة ، وثبات توفر عنصر السبق والإصرار قررت الهيئة الحاكمة تجريم المتهم بجناية القتل العمد طبقا لقانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بالعقوبة الأقسى وهي الإعدام شنقا حتى الموت.