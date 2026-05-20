ثمن العودة للمونديال.. نيمار يستجيب لـ 4 شروط انضباطية من أنشيلوتي

خبرني - فُرضت على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أربعة شروط انضباطية وفنية صارمة من قِبل مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، والمدير الرياضي رودريغو كايتانو، كقاعدة أساسية وجسر عبور لا غنى عنه لتأمين عودته إلى صفوف "السيليساو".

وأفاد الموقع البرازيلي "غلوبو إسبورتي" (Globo Esporte) بأن نيمار أبدى مرونة تامة واستعدادًا كاملًا للتكيف مع القواعد الجديدة والتخلي عن الامتيازات السابقة، مؤكدًا التزامه ببذل قصارى جهده لخدمة المجموعة، وهو الموقف الذي نال إعجاب المدرب الإيطالي وثناءه.

شروط كارلو أنشيلوتي لعودة نيمار

- تجريده من شارة القيادة:

سُحبت شارة كابتن المنتخب البرازيلي من نيمار بشكل نهائي ولن يرتديها مجددًا خلال منافسات المونديال.

- إلغاء المقعد الأساسي المضمون:

لن يضمن نيمار مكانًا في التشكيلة الأساسية بشكل تلقائي، بل يدرس المدرب بالفعل خططًا بديلة وخيارات تكتيكية بدونه، وسيكون معيار مشاركته هو الجدارة المطلقة والالتزام بما يقدمه في الحصص التدريبية.

- إنهاء زمن النجومية المطلقة:

شدد أنشيلوتي على رغبته في إنهاء فكرة تعليق آمال "السيليساو" بالكامل على لاعب واحد، سعيًا لترسيخ روح المجموعة والاعتماد الجماعي.

- تقييد النشاط على مواقع التواصل:

وُجهت نصيحة صارمة لنيمار بضرورة تقليل نشاطه وتفاعله على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان تركيزه الذهني والبدني الكامل مع الفريق.

كواليس المكالمة الحاسمة وموقف نيمار

وجاءت هذه الخارطة الانضباطية الجديدة خلال مكالمة هاتفية حاسمة أُجريت الأسبوع الماضي، وشهدت أول تواصل مباشر بين أنشيلوتي ونيمار منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال المحادثة، شرح أنشيلوتي بوضوح الإطار العام والقيود الصارمة التي فرضها على الفريق منذ توليه القيادة الفنية في صيف عام 2025.

ومن جانبه، أبدى لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي السابق مرونة تامة وتراجعًا عن الامتيازات السابقة بسبب تركيزه الشديد على الظهور المونديالي؛ حيث لم يعترض على أي من هذه الإملاءات، بل وعد ببذل قصارى جهده ليكون مفيدًا للمجموعة والتكيف مع القواعد.