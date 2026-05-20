وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لإجراء محادثات

خبرني - توجّه وزير الداخلية الباكستاني الأربعاء إلى إيران للمرّة الثانية في غضون أسبوع، في ظل تعثّر المفاوضات بين طهران وواشنطن، والتي تتوسّط فيها إسلام آباد لإنهاء الحرب، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية في إسلام آباد، أن "محسن نقوي سافر إلى طهران للقاء مسؤولين في إيران".

وكان نقوي زار طهران السبت الماضي بهدف "تيسير" عملية التفاوض بين الجانبين الإيراني والأميركي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الأربعاء، لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستنهي الحرب بسرعة كبيرة" مع إيران.

وأضاف ترامب، "الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين".

وقال ترامب إن واشنطن "قامت بعمل مذهل في إيران"، مضيفا أن القوات الأميركية "دمرت بحرية إيران وقواتها الجوية ودفاعاتها".

كما توقع ترامب انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع استمرار العمليات والتطورات المرتبطة بالحرب مع إيران.
 

