CFI الأردن تسجّل أداءً قويًا وتتصدّر نشاط التداول في بورصة عمّان في أبريل 2026

خبرني - أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، اليوم أنّ شركتها في الأردن، Credit Financial Invest for Financial Brokerage LTD، قد سجّلت نشاطًا قويًا في تداولات بورصة عمّان خلال الأشهر الأولى من عام 2026، معزّزةً بذلك مكانتها بين أبرز شركات الوساطة في السوق الأردني.

وخلال الفترة الممتدة من يناير حتى أبريل 2026، عزّزت CFI موقعها بين شركات الوساطة الأكثر نشاطًا على بورصة عمّان، بعد أن حلّت في المرتبة الرابعة في التداول الإلكتروني، إلى جانب تسجيلها مراكز متقدّمة ضمن قائمة العشرة الأوائل عبر فئات أحجام تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة.

شهد شهر أبريل أعلى مستويات نشاط التداول لـ CFI الأردن منذ مطلع العام، مع تسجيل أحجام تداول بلغت نحو 39.065 مليون دينار، وارتفاع الحصة السوقية إلى ما يقارب 11% خلال الشهر. كما بلغ إجمالي أحجام التداول التراكمية بين يناير وأبريل نحو 90.367 مليون دينار، بحصة سوقية تراكمية قاربت 9% خلال الفترة.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:

"تعكس هذه النتائج قوة عملياتنا في الأردن وثقة العملاء المستمرة في CFI الأردن. وبفضل التزامنا بتقديم تجربة تداول موثوقة وسلسة، وتركيزنا على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، نشهد نشاطًا قويًا من المتداولين والمستثمرين في السوق."

وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع أحجام التداول، والنشاط اللافت في التداول بالهامش، إلى جانب زيادة مشاركة العملاء. كما شهدت محفظة الهامش نموًا ملحوظًا، مع زيادة الحدود المستخدمة، وارتفاع حقوق العملاء، ونمو القيمة السوقية، ما يعكس تفاعلًا أكبر من العملاء وتوسعًا في نشاطهم الاستثماري. وفي الوقت نفسه، واصلت عمليات فتح الحسابات الجديدة ارتفاعها التدريجي طوال الفترة.

من جهته، قال لؤي عازار، الرئيس التنفيذي لشركة CFI الأردن:

"شكّل أبريل شهرًا قويًا بالنسبة لـ CFI الأردن، ليعكس الزخم الذي نواصل تحقيقه في السوق. كما نرى مؤشرات إيجابية للفترة المقبلة، مع استمرار نشاط العملاء، وتطوّر استخدام تسهيلات الهامش، واستمرار نمو المحافظ الاستثمارية. نواصل العمل على تطوير خدماتنا وتسهيل الوصول إليها، إلى جانب دعم العملاء بالأدوات والمعرفة والفرص التي تساعدهم على التداول والنمو بثقة."

وتعمل CFI الأردن بترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC). وبصفتها جزءًا من مجموعة CFI المالية، الحائزة على 15 ترخيصًا حول العالم، تواصل الشركة أعمالها بالتركيز على الحوكمة والشفافية وحماية العملاء عبر مختلف الأسواق.

ولا يقتصر دور الشركة على خدمات التداول فحسب، بل يمتد إلى الإسهام الفعلي في دعم المجتمع المحلي من خلال شراكات ومبادرات استراتيجية تجمع بين التمكين المجتمعي ونشر المعرفة وتعزيز الثقافة المالية. وفي هذا الإطار، تواصل CFI الأردن تعاونها مع الاتحاد الأردني لكرة السلة والاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب إطلاق ودعم مبادرات وطنية للتوعية والتثقيف المالي، كان أحدثها برنامج “بوصلتك المالية” الذي أُطلق مؤخرًا بالشراكة مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، بهدف تعزيز الوعي الاقتصادي وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب والنساء، في مختلف محافظات المملكة، ضمن رؤية طويلة الأمد ترتكز على تمكين الأفراد معرفيًا وتعزيز بيئة استثمارية أكثر وعيًا واستقرارًا.