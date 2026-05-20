الشرع يتلقى هدية من ترمب.. ماذا جاء في الرسالة المرفقة؟

خبرني - نشر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الثلاثاء، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعرب فيها عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترمب على هدية خاصة ومميزة تلقاها منه، مشيرًا إلى تبعات اللقاء الدبلوماسي الذي جمعهما وانعكاساته على مسار العلاقات الثنائية.

وجاءت التدوينة مرفقة بصورة أظهرت هدية مكوّنة من علبتين من عطر "ترمب فيكتوري" باللونين الأحمر والأسود، إلى جانب بطاقة رسمية تحمل شعار البيت الأبيض وتوقيع الرئيس الأميركي بخط يده.

وبحسب ما ورد في الرسالة المرفقة، كتب ترمب موجّهًا حديثه إلى الشرع: "أحمد، الجميع يتحدثون عن الصورة التي التقطناها عندما أهديتك هذا العطر الرائع.. هذا فقط في حال نفاد ما لديك".

وفي تعليقه على الهدية، أكد الشرع أن "بعض اللقاءات تترك أثرًا طيبًا (عبيرًا)"، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس الأميركي على هذه البادرة.

وأضاف أن أجواء اللقاء بينهما قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات بين دمشق وواشنطن، قائلاً: "نسأل الله أن تستمر روحية هذا اللقاء في بناء علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة".

وتأتي هذه المراسلات العلنية غير التقليدية في سياق يشير إلى تحول لافت في المشهد السياسي السوري خلال عام 2026، وبداية مرحلة جديدة من الانفتاح في قنوات التواصل الدبلوماسي بين الجانبين.

وزار الشرع الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، حيث التقى الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأشاد ترمب حينها بالرئيس السوري، قائلًا: إن "الشرع قائد قوي وينحدر من منطقة صعبة وأتفاهم معه جديًا".

وأضاف: "نريد أن تكون سوريا جزءًا مهما في الشرق الأوسط".