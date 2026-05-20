الأردن.. الإعدام لطالب أدين بقتل أستاذه في جامعة مؤتة

  • 20 أيار 2026
  • 12:51
خبرني - أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق طالب عشريني، بعد إدانته بقتل الدكتور الجامعي أحمد صالح الزعبي داخل محافظة الكرك في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الجريمة وقعت عقب خروج الزعبي، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة مؤتة، من المسجد بعد أدائه صلاة الفجر، حيث ترصد له المتهم واعتدى عليه بـ13 طعنة أدت إلى وفاته.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قد أسند للمتهم تهمة القتل العمد، استناداً إلى المادة (328) من قانون العقوبات، وقرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.

وأظهرت التحقيقات وكاميرات المراقبة أن الطالب نفذ الجريمة دون وجود خلافات أكاديمية سابقة مع الضحية، فيما أشارت التقارير إلى أن المتهم، وهو طالب هندسة وابن أحد أساتذة الجامعة، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد راجع المركز الوطني للصحة النفسية لأكثر من عام قبل محاكمته.

وفي أعقاب الجريمة، أكدت جامعة مؤتة، في بيان سابق، أن الحادثة وقعت خارج النطاق الأكاديمي، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار المتعلقة بالقضية.

