جامعة الزيتونة الأردنية تنظم مسابقة للخطابة باللغة الإنجليزية بمشاركة واسعة من الطلبة

خبرني - نظّم ركن اللغة الإنجليزية (English Corner) في كلية الآداب بجامعة الزيتونة الأردنية مسابقة الخطابة باللغة الإنجليزية (Public Speaking Competition)، بمشاركة واسعة من طلبة مختلف كليات الجامعة، وسط حضور أكاديمي وتفاعل لافت عكس اهتمام الطلبة بتنمية مهارات التواصل والإلقاء باللغة الإنجليزية.

وشهدت المسابقة مستويات متميزة من الأداء، حيث قدّم المشاركون خطابات متنوعة أظهروا من خلالها قدرات عالية في الطلاقة اللغوية، والإلقاء المؤثر، والتعبير الواثق، إلى جانب مهارات التفكير النقدي والإبداعي في طرح الأفكار ومناقشتها.

وأُقيمت التصفيات النهائية للمسابقة بإشراف لجنة تحكيم ضمّت الدكتور إبراهيم العتوم من كلية العلوم رئيساً، وعضوية كل من الدكتور أحمد المناصرة من كلية الهندسة، والدكتورة مها القاضي من كلية الآداب، والدكتورة رزان أبو جابر من كلية الصيدلة. وأشادت اللجنة بالمستوى المتقدم الذي قدّمه الطلبة، مؤكدةً أهمية هذه الأنشطة اللامنهجية في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات العرض والتواصل الفعّال باللغة الإنجليزية.

وأكد عميد كليه الآداب الدكتور موسى الزغول ، على أهمية تأهيل الطلبة وإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية قدراته الأكاديمية والعملية.

كما أتاحت المسابقة للطلبة فرصة تبادل الخبرات والتفاعل ضمن أجواء تنافسية إيجابية، عززت روح التعاون والعمل الجماعي، وأسهمت في صقل مهارات الخطابة والحوار لديهم ضمن بيئة أكاديمية داعمة للإبداع والتميز.