تغيير واضح على الطقس في الأردن خلال الساعات القادمة

خبرني - توقع المختصون الجويون في طقس العرب أن تتأثر مختلف مناطق بلاد الشام، اعتبارًا من ساعات عصر ومساء الأربعاء وخلال يوم الخميس، باندفاع كتلة هوائية أقل حرارة من المعتاد، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، إلى جانب نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

رياح نشطة مع هبات قوية أحياناً بعد ظهر الأربعاء

وتبدأ التأثيرات الجوية بالظهور بشكل واضح اعتبارًا من ساعات ظهر وعصر اليوم الأربعاء، حيث تنشط الرياح بشكل لافت في أجزاء واسعة من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، تكون مصحوبة بهبات قوية أحيانًا.

أمطار في سوريا ولبنان وتمتد لتشمل بشكل أضعف لشمال الأردن وفلسطين

ويتوقع خلال ساعات ليل الأربعاء ونهار يوم الخميس أن تندفع نحو المنطقة كميات من السُحب، وتتحول السناء لتصبح غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بعد مشيئة الله تتشكل السحب الماطرة وتهطل الأمطار على المناطق الغربية من لبنان والمناطق الغربية من سوريا وتشمل مناطق مثل اللاذقية وطرطوس على أن تمتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة نحو المناطق الداخلية من سوريا.

هذه الأمطار يُتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بحدوث البرق والرعد، ماقد يؤدي الى حدوث التجمعات المائية ورفع منسوب المياه بشكل مؤقت.

الطقس في الأردن

يتوقع أن تكون الأجواء في الأردن غائمة جزئيًا إلى غائمة خلال ليل الأربعاء ونهار يوم الخميس، مع احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار، تتركز بشكل خاص في شمال المملكة، وقد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق الوسط.

كما يُتوقع، بمشيئة الله، حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الخميس، في حين تكون معتدلة خلال ساعات النهار.