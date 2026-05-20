نهاية صادمة لمدرب أوروبي بعد فضيحة (الكاميرا السرية)

خبرني - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا يقضي بإيقاف مدرب فريق السيدات لنادي سلوفاتسكو مدى الحياة، بعد ثبوت تورطه في تصوير لاعبات بشكل سري داخل غرفة الملابس والحمام.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن المدرب بيتر فلاشوفسكي كان يستخدم كاميرا صغيرة مخفية داخل حقيبة ظهر، حيث قام بتصوير اللاعبات دون علمهن داخل غرف تبديل الملابس وأماكن الاستحمام.

وتشير التقارير إلى أن الأفعال التي ارتكبها بين عامي 2019 و2023 تسببت في ضرر لـ 15 لاعبة، وكانت أصغرهن تبلغ 17 عاما.

وفرض اليويفا حظرا شاملا عليه من أي نشاط كروي مدى الحياة، كما دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى توسيع العقوبات لتشمل جميع أنحاء العالم، إضافة إلى سحب رخصته التدريبية نهائيا.

وكانت السلطات ألقت القبض عليه عام 2023، حيث صدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام، إلى جانب منعه من التدريب داخل التشيك لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع تعويضات مالية للضحايا.