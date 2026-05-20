انخفاض أعداد السياح القادمين إلى الأردن منذ بداية العام 5%

خبرني - انخفضت أعداد السياح الدوليين القادمين إلى الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5% ليصل إلى 2.014 مليون سائح.

وبحسب بيانات وزارة السياحة، تراجع عدد سياح المبيت القادمين إلى الأردن 7.8% ليصل إلى 1.627 مليون سائح خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وكان البنك المركزي الأردني قد أشار إلى انخفاض الدخل السياحي بنسبة 27.2% خلال شهر نيسان من عام 2026، ليبلغ 517.1 مليون دولار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات.

وفي ضوء ذلك، انخفض الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 10.4%، ليبلغ 2.17 مليار دولار، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 15.3%، ليبلغ 2.43 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 19.5%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 17.1%، والأوروبية بنسبة 13.1%، والعرب بنسبة 3.3%، والجنسيات الأخرى بنسبة 13.2%.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، حيث سجل شهر نيسان من عام 2026 انخفاضاً نسبته 33.7%، ليصل إلى 103.0 ملايين دولار.

وبناءً على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 9.5%، ليبلغ 1.61 مليار دولار.