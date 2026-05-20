الاربعاء: 20 أيار 2026
  • 20 أيار 2026
  • 11:34
البيئة و الجمارك الأردنية يطلقان مبادرة ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

خبرني - أطلق وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المملكة وحماية مواردها الطبيعية.

وأكد وزير البيئة خلال الدكتور ايمن سليمان حفل الإطلاق أهمية هذه المبادرة في الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وما يترتب عليها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة والمشهد الحضاري مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لنشر السلوكيات الإيجابية وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة.

وثمّن سليمان  التعاون المستمر مع دائرة الجمارك الأردنية في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة ، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى بيئة تظيفة امنة . 

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية أن مشاركة الجمارك في هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع نهجها المؤسسي في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الاستدامة البيئية وترجمةً لتوجيهات القيادة الهاشمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهد الحفل تكريم عدد من المشاركين والداعمين لهذه المبادرة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاحها كما جرى توزيع مواد ومستلزمات صديقة للبيئة تُستخدم في جمع النفايات بهدف دعم فرق العمل والمتطوعين المشاركين في تنفيذ الأنشطة الميدانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي والحد من التلوث وتعزيز السلوك الحضاري بما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.

