الاربعاء: 20 أيار 2026
أردنيون يرتدون قميص النشامى التاريخي مجانا !

  • 11:23
خبرني – رصد
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأردنيين يرتدون قميص منتخب النشامى التاريخي، والخاص بالمشاركة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم، عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومنذ اللحظة الأولى لطرح القميص الخاص باللاعبين والجمهور، الأصلي والاحتياطي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتذمر من ارتفاع السعر قياسا بالقدرة الشرائية لغالبية المواطنين.
وطرحت شركة Kelme Jordan أسعار القميص الجديد للمنتخب الخاص بنسخة كأس العالم 2026، للأساسي والاحتياطي والأسود، بـ 60 دينارا لفئة قمصان اللاعبين، و27 دينارا لفئة القميص الأساسي والاحتياطي للجماهير، وبـ 40 دينارا للقميص الأسود فئة الجماهير، ونسخ الأطفال للجماهير بـ 24 دينارا، وشورت المنتخب بـ 9 دنانير.
وللتغلب على ارتفاع الأسعار، نشر أردنيون صورا لهم بالأزياء الجديدة ومن جميع الفئات على حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

