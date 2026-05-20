*
الاربعاء: 20 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • حماية المستهلك تدعو للتأكد من سلامة الأضاحي وتقدم إرشادات صحية مع اقتراب العيد

حماية المستهلك تدعو للتأكد من سلامة الأضاحي وتقدم إرشادات صحية مع اقتراب العيد

  • 20 أيار 2026
  • 11:00
حماية المستهلك تدعو للتأكد من سلامة الأضاحي وتقدم إرشادات صحية مع اقتراب العيد

خبرني -  أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أهمية التأني عند شراء الأضاحي والتأكد من سلامتها الصحية، حفاظا على صحة المواطنين وتعظيما لشعائر الله مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

وقدمت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، داعية إلى اختيار الأضحية السليمة والخالية من الأمراض أو العيوب الظاهرة.

وأوضحت أن من أبرز العلامات التي يجب الانتباه لها عند شراء الأضحية أن يكون الحيوان نشيط الحركة، ذا شهية جيدة للطعام وأن يكون رأسه مرفوعا وعيناه صافيتين خاليتين من الإفرازات أو الاحمرار.

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة الأنف والفم واللسان من الالتهابات أو الرشح وأن يكون التنفس طبيعيا دون سعال.

وأضافت إن الصوف أو الشعر يجب أن يكون نظيفا وناعما ومتناسقا، فيما ينبغي أن يخلو الجلد من الجروح أو التقرحات أو التورمات.

كما نصحت بالتأكد من امتلاء جسم الأضحية باللحوم وعدم بروز العظام مع ضرورة سلامة الأرجل وخلوها من الكسور أو الإصابات.

وحذرت الجمعية من شراء الأضاحي التي تظهر عليها علامات الانتفاخ أو الإسهال أو الخمول، مؤكدة أن سلامة الأضحية تنعكس بشكل مباشر على سلامة اللحوم وجودتها، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمعايير الصحية والشرعية عند اختيار الأضحية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أضرار طفيفة بمنازل إثر سقوط مسيّرة في جرش
أضرار طفيفة بمنازل إثر سقوط مسيّرة في جرش
  • 2026-05-20 11:31
وفاة حاج أردني بالديار المقدسة
وفاة حاج أردني بالديار المقدسة
  • 2026-05-20 11:06
هيئة النزاهة: أي ادعاءات على منصات الإعلام تعامل بأنها بلاغات تستوجب التحقيق
هيئة النزاهة: أي ادعاءات على منصات الإعلام تعامل بأنها بلاغات تستوجب التحقيق
  • 2026-05-20 10:17
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
  • 2026-05-20 09:34
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تصدر بياناً حول تصريحات النائب العماوي
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تصدر بياناً حول تصريحات النائب العماوي
  • 2026-05-20 09:25
الأردن.. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الأربعاء
الأردن.. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الأربعاء
  • 2026-05-20 08:15