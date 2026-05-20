حماية المستهلك تدعو للتأكد من سلامة الأضاحي وتقدم إرشادات صحية مع اقتراب العيد

خبرني - أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أهمية التأني عند شراء الأضاحي والتأكد من سلامتها الصحية، حفاظا على صحة المواطنين وتعظيما لشعائر الله مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

وقدمت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، داعية إلى اختيار الأضحية السليمة والخالية من الأمراض أو العيوب الظاهرة.

وأوضحت أن من أبرز العلامات التي يجب الانتباه لها عند شراء الأضحية أن يكون الحيوان نشيط الحركة، ذا شهية جيدة للطعام وأن يكون رأسه مرفوعا وعيناه صافيتين خاليتين من الإفرازات أو الاحمرار.

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة الأنف والفم واللسان من الالتهابات أو الرشح وأن يكون التنفس طبيعيا دون سعال.

وأضافت إن الصوف أو الشعر يجب أن يكون نظيفا وناعما ومتناسقا، فيما ينبغي أن يخلو الجلد من الجروح أو التقرحات أو التورمات.

كما نصحت بالتأكد من امتلاء جسم الأضحية باللحوم وعدم بروز العظام مع ضرورة سلامة الأرجل وخلوها من الكسور أو الإصابات.

وحذرت الجمعية من شراء الأضاحي التي تظهر عليها علامات الانتفاخ أو الإسهال أو الخمول، مؤكدة أن سلامة الأضحية تنعكس بشكل مباشر على سلامة اللحوم وجودتها، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمعايير الصحية والشرعية عند اختيار الأضحية.