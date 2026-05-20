ارتفاع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة في الصين إلى 22

خبرني - ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية في وسط الصين وجنوبها إلى 22 قتيلا فيما لا يزال عشرون شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

وتشهد الصين في فصل الصيف كوارث طبيعية وظواهر مناخية قاسية، وتتعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة جدا بينما تعاني مناطق أخرى من حرّ شديد.

وقالت قناة "سي جي تي إن" الرسمية إن مناطق عدة في الصين سجّلت في الأيام الماضية "كميات قياسية من الأمطار"، ما أدى لإغلاق المدارس واضطراب الأعمال.

في مقاطعة هونان الجبلية (وسط)، قُتل خمسة أشخاص فيما فُقد 11 آخرون، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الأربعاء.

وكانت الوكالة نقلت الثلاثاء أن أكثر من 61 ألف شخص تضرروا في إحدى بلدات هذه المقاطعة من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي منطقة غوانغشي (جنوب)، قتل عشرة أشخاص السبت بعدما غرقت شاحنة في نهر فاض ماؤه، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الثلاثاء.

وكذلك، تعرضت مقاطعة غويتشو (جنوب) لأمطار غزيرة ما أسفر عن أربعة قتلى وخمسة مفقودين، بحسب الوكالة.

وفي مقاطعة هوبي (وسط) قضى ثلاثة أشخاص وفُقد أربعة بسبب فيضانات أدت أيضا لقطع الاتصالات مع قرى عدة.

وخصصت الحكومة 120 مليون يوان (17,6 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة في مقاطعات هوبي وهونان وتشونغتشينغ وقويتشو وقوانغشي، وفقا لما أعلنت وزارتا المال وإدارة الطوارئ الثلاثاء.

ويقول علماء إن التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يزيد من احتمال تشكّل الظواهر المناخية القاسية، ويطيل أمدها وشدّتها.

والصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لكنها أيضا قوة عالمية في مجال الطاقة المتجددة تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

