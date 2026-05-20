الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من حزما شرق القدس ويغلق مداخلها

خبرني - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت قرابة 20 فلسطينيا بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على ممتلكاتهم.

وأضافت أن الاحتلال أغلق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، فيما أغلقت طرق فرعية بالسواتر الترابية، كما وزعت منشورات تهدد فيها بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات بحقهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة ضد البلدة.

وفي سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في ضوء استمرار اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات ليوم غدٍ حفاظا على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية.
 

