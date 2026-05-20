  • 20 أيار 2026
  • 10:26
إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

خبرني - أصيب 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات، بينها 3 أطفال، إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة.

وأضاف أن الطواقم الطبية نقلت إصابتين أخريين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق شارع (5) في منطقة المواصي غرب المدينة.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,772 شهيدا، والإصابات إلى 172,707 منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الشهداء منذ خرق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 880 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 2,605، إضافة إلى انتشال 776 جثمانا من مناطق متفرقة.

