الاربعاء: 20 أيار 2026
  • 20 أيار 2026
  • 10:17
خالد جاسم يختتم زيارة إلى الأردن تركت صدى واسعاً بين الأردنيين

خبرني - اختتم الإعلامي القطري خالد جاسم، مقدم برنامج "المجلس" الرياضي الشهير على قناة الكأس، زيارة إلى الأردن تركت أثراً إيجابياً واسعاً بين الأردنيين، بعد جولة شملت عدداً من المحافظات والمواقع السياحية والثقافية في المملكة.

وحظيت زيارة الجاسم بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حرص خلال تنقلاته على توثيق تفاصيل رحلته وإبراز الجوانب السياحية والتراثية والطبيعية في الأردن، إلى جانب إشادته المتكررة بحفاوة الاستقبال وكرم الأردنيين.

كما حضر الجاسم المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، التي جمعت فريقي الحسين إربد والرمثا، وسط حضور جماهيري لافت، حيث تفاعل مع الأجواء الرياضية والجماهيرية في المدرجات.

وأشاد الإعلامي القطري خلال زيارته بالمقومات السياحية التي يمتلكها الأردن، معتبراً أن المملكة تزخر بتنوع جغرافي وثقافي يستحق مزيداً من الترويج عربياً.

وترك ظهور الجاسم في عدد من المدن والمواقع الأردنية انطباعاً إيجابياً لدى متابعين أردنيين، رأوا في الزيارة مساهمة لافتة في الترويج للأردن سياحياً وإبراز صورته الإيجابية أمام الجمهور العربي، خاصة في منطقة الخليج.

