أرسنال ينهي اللعنة التاريخية ويتوج بلقب البريميرليغ بعد 22 عاما

خبرني - توج نادي أرسنال رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004 بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بـ1-1 ليحسم الفريق اللندني اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وجاء تتويج "الغانرز" بعد موسم استثنائي تصدر خلاله جدول الترتيب معظم فترات البطولة، مستفيدا من تعثر مانشستر سيتي الذي فشل في تحقيق الفوز بالمباراة الحاسمة، رغم هدف متأخر سجله إيرلينغ هالاند.

وكان أرسنال حقق الفوز في الجولة السابقة على بيرنلي بهدف دون رد، ليضع الضغط الكامل على حامل اللقب، قبل أن يمنحه تعادل بورنموث اللقب رسميا.

ويعد هذا التتويج هو الرابع عشر في تاريخ أرسنال بالدوري الإنجليزي، ليواصل احتلاله المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجا بالبطولة خلف مانشستر يونايتد وليفربول اللذين يملكان 20 لقبا لكل منهما.

كما أنهى الفريق سلسلة من الإخفاقات بعدما اكتفى بالمركز الثاني خلال المواسم الثلاثة الماضية، ليعود أخيرا إلى منصة التتويج تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي قاد النادي إلى موسم تاريخي شهد أيضا التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة باريس سان جيرمان.