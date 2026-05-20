من النهائي إلى الإقصاء.. ناد إنجليزي يسقط بفضيحة تجسس

خبرني - تلقى نادي ساوثهامبتون ضربة قاسية بعدما قررت رابطة الدوري الإنجليزي استبعاده من الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على خلفية فضيحة تجسس أثارت جدلا واسعا في الكرة الإنجليزية.

وكان ساوثهامبتون نجح في بلوغ نهائي ملحق التشامبيونشيب بعد تفوقه على ميدلزبره في الدور نصف النهائي، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقا تورط أحد محللي الفريق في التسلل إلى تدريبات ميدلزبره وتصوير الحصة التدريبية، إلى جانب التقاط صور للخطط التكتيكية الخاصة بالمنافس.

وبعد فتح تحقيق رسمي، قررت الرابطة استبعاد ساوثهامبتون من المنافسات، ليمنح مقعد النهائي إلى ميدلزبره رغم خسارته في نصف النهائي، حيث سيواجه هال سيتي على بطاقة الصعود.

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ تقرر أيضا خصم أربع نقاط من رصيد ساوثهامبتون في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في عقوبة وصفت بأنها من الأقسى في تاريخ البطولة.

وتسببت الأزمة في خسائر مالية ضخمة للنادي، بعدما فقد فرصة الحصول على ما يقارب 200 مليون جنيه إسترليني، وهي العوائد المتوقعة في حال نجاحه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.