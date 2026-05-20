*
الاربعاء: 20 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • بنك الاسكان يقيم فعالية "فرحة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى

بنك الاسكان يقيم فعالية "فرحة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى

  • 20 أيار 2026
  • 09:36
بنك الاسكان يقيم فعالية فرحة عيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى

خبرني - أقام بنك الإسكان فعالية "فرحة عيد" لتوزيع ملابس العيد على 100 طفل، وذلك بالتعاون مع بنك الملابس الخيري /الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقد جاءت الفعالية كجزء من نشاطات البنك الاجتماعية المتعددة وبما ينسجم مع أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يحرص من خلاله على الاهتمام بفئة الأطفال ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يتبناه البنك.  
وشارك في الفعالية مجموعة من متطوعي بنك الإسكان ضمن برنامج "إمكان الإسكان" حيث تضمنت الفعالية أجواء ترفيهية وتفاعلية أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال المستفيدين.
تجدر الإشارة أن "برنامج إمكان" يعتبر المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.
ويشار إلى أن بنك الملابس هو أحد برامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أطلق في الربع الأخير من عام 2013 بهدف توفير الملابس الملائمة للأسر الاردنية العفيفة على مدار العام.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

البيئة و الجمارك الأردنية يطلقان مبادرة ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
البيئة و الجمارك الأردنية يطلقان مبادرة ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية ال...
  • 2026-05-20 11:34
شركة الأسواق الحرة الأردنية تؤكد جاهزية فروعها في العقبة وتعزز التنسيق مع الجهات الحدودية
شركة الأسواق الحرة الأردنية تؤكد جاهزية فروعها في العقبة وتعزز التنسيق مع الج...
  • 2026-05-20 11:08
البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل
البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل "النشامى" التاريخي إلى ك...
  • 2026-05-20 10:20
زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بتأهل النشامى
زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بتأهل النشامى
  • 2026-05-20 09:28
الأردن يوسع حضوره السياحي عالمياً عبر فعاليات ترويجية في عدة عواصم دولية
الأردن يوسع حضوره السياحي عالمياً عبر فعاليات ترويجية في عدة عواصم دولية
  • 2026-05-19 21:26
(صناعة عمان) تنظم دورة تدريبية حول الانتاج الصناعي باستحدام ماكينات CNC
(صناعة عمان) تنظم دورة تدريبية حول الانتاج الصناعي باستحدام ماكينات CNC
  • 2026-05-19 15:55