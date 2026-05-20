زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بتأهل النشامى

خبرني - أعلنت شركة زين الأردن عن بدء استعداداتها للاحتفال بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ80، من خلال برنامج من الفعاليات الوطنية والفنية والعروض الجوية التي ستقام يوم الاثنين الموافق 25 أيار في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، ضمن احتفال زين الضخم وسط أجواء تعبّر عن الفخر والانتماء والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين، والتي دأبت زين على الاحتفال بها سنوياً ومشاركة الأردنيين فرحتهم.

وتأتي احتفالات زين هذا العام بروح استثنائية تتزامن مع الحماس الوطني المتصاعد لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلته المرتقبة المقبلة، في إنجاز تاريخي يلتف حوله الأردنيون بكل فخر، حيث ستتضمّن الفعاليات أجواءً خاصة أعدّتها زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى، تعبّر عن دعم الأردنيين والتفافهم حول النشامى في رحلتهم التاريخية المرتقبة، من خلال حضور بصري ورسائل وطنية تعكس حالة الفخر والحماس التي يعيشها الشارع الأردني خلال هذه المرحلة المميزة، إلى جانب توزيع قمصان المنتخب الوطني وكرات قدم مستوحاة من أجواء الحدث العالمي المرتقب.

كما سيتضمّن الاحتفال عروضاً لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وعروض جوية مميزة بمشاركة فريق القفز الحر - العمليات الخاصة، وإطلاق بالونات بألوان العلم الأردني في سماء العاصمة عمّان، بالإضافة إلى فقرات فنية وتراثية يحييها نخبة من الفنانين الأردنيين، والعديد من الفقرات والجوائز المميزة.

ودَعَت الشركة نشامى ونشميات الوطن للاستعداد للمشاركة مع عائلاتهم في هذا الاحتفال الوطني البهي الذي يجمع بين الفخر بتاريخ الوطن والاحتفاء بروح الإنجاز والطموح التي يجسّدها شباب الأردن في مختلف المجالات.