ترمب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة وطريقة لطيفة

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستنهي الحرب بسرعة كبيرة" مع إيران.
وأضاف ترامب: "الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل في التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة".
وقال ترامب: "قضينا على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران ودمرنا عتادها والمواد التي تستخدمها في خوض الحروب.. السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين لكننا لن نسمح لهم بامتلاكه مطلقا، ولن تحصل إيران على السلاح النووي".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بشأن صلاحيات الحرب، يهدف إلى وقف الحملة العسكرية في إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترمب على موافقة صريحة من الكونغرس.

وأظهر مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مؤشرات على تزايد المعارضة لاستمرار حرب إيران، بعدما صوت عدد من الجمهوريين لصالح المضي قدما في مشروع القرار، في خطوة تعكس تنامي القلق السياسي من تداعيات الصراع وكلفته الاقتصادية على الأمريكيين.

وذكرت "بلومبرغ" أن التصويت يمثل تحذيرا واضحا من تراجع الدعم داخل مجلس الشيوخ لاستمرار التحرك العسكري ضد إيران، في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي بشن هجوم جديد على طهران.

