الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار

خبرني - تراجعت أسعار الذهب قليلا الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار على التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4467.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ 30 آذار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.9% إلى 4471.10 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "الذهب يفقد زخمه إلى حد ما في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول نحو التشديد في توقعات أسعار الفائدة".

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وظلت الإشارات الأميركية بشأن إيران متباينة، إذ حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن واشنطن قد تضطر إلى قصف طهران، في حين قال نائبه جيه.دي فانس إن الجانبين يحرزان تقدما ولا يرغبان في العودة إلى الصراع.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يتجنب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في نيسان، المقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، لتقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.22 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1912.67 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1356.32 دولارا.