النفط يهبط بعد تأكيد ترمب أنه سينهي حرب إيران بسرعة

خبرني - تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، لكن لا يزال المستثمرون متخوفين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار الاضطرابات التي تعاني منها إمدادات الشرق الأوسط جراء الصراع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4%، إلى 110.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 103.88 دولارا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولار الثلاثاء بعد أن قال جي.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري.