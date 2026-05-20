الأردن.. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الأربعاء

خبرني - يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

أما الجمعة، ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس مستقرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.