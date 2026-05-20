وزير الدفاع الإماراتي يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية تعزيز العلاقات الدفاعية

خبرني - بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي مع وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوتران سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين الإمارات وفرنسا.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المزروعي التقى خلال زيارته إلى فرنسا فوتران، وبحثا "سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان أن اللقاء هدف إلى تجسيد عمق العلاقات الثنائية، والرؤية المشتركة لتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين الإمارات وفرنسا.

وخلال الزيارة، استقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوزير المزروعي لدى وصوله، ثم اجتمعا في فندق ماتينيون في باريس.