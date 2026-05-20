البنتاغون يعلن خفض ألوية الجيش الأميركي في أوروبا

خبرني - أعلن البنتاغون الأربعاء، خفض عدد ألوية القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة، ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021، في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها.

وقال البنتاغون في بيان إنه "خفّض العدد الإجمالي للألوية القتالية التابعة له في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة". ويضم اللواء المقاتل من 4,000 إلى 4,700 جندي، وفقا لتقرير صادر عن الكونغرس.

من جهته، أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب 5000 جندي من ألمانيا لا يضر بدفاعات الحلف.

وقال الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، للصحافيين "أود التأكيد أن هذا القرار لا يؤثر في تنفيذ خططنا الإقليمية".

وأضاف "في وقت يعزز الحلفاء قدراتهم، تستطيع الولايات المتحدة سحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم، لذا أنا مطمئن جدا الى وضعنا الراهن".

واتخذت واشنطن هذه الخطوة المفاجئة اثر خلاف بين ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الحرب في إيران.

