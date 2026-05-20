بوتين يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

خبرني - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ، في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، حيث استُقبل بحفاوة لافتة.

وبثت قناة "سي. سي. تي. في" التلفزيونية الصينية الرسمية مشاهد لهبوط طائرة بوتين في مطار بكين الدولي بعيد الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي حيث استقبله حرس الشرف وشباب يرتدون قمصاناً زرقاء يلوحون بالأعلام الروسية والصينية. ويتواجد الرئيس الروسي في بكين يومي 19 و20 مايو (أيار).

ومن المقرر أن يبحث بوتين مع نظيره شي سبل "تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي" بين روسيا والصين، وفق بيان صادر عن الكرملين.

وتعمّقت العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في العام 2022، إذ يزور بوتين الصين سنوياً منذ ذلك الحين.

غير أن العلاقة بين الجانبين ليست متكافئة، إذ يتركّز اعتماد موسكو اقتصادياً على بكين التي أصبحت المشتري الرئيس للنفط الروسي الخاضع للعقوبات.

ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش، مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "باور أوف سيبيريا 2" (قوة سيبيريا 2) الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا، كبديل بري للنفط المستورد بحراً من الشرق الأوسط، وهو مشروع تحرص موسكو على تسريعه.



وفي مؤشر إلى الأجواء الإيجابية المرافقة لزيارة بوتين الصينية، تبادل الزعيمان "رسائل تهنئة"، الأحد، بمناسبة مرور 30 عاماً على الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون الثلاثاء بـ"الصداقة الراسخة بين الصين وروسيا".

وفي رسالة مصورة إلى الشعب الصيني نُشرت، الثلاثاء، قال بوتين إن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت "مستوى غير مسبوق"، وإن التبادل التجاري بينهما "يواصل النمو".

وأضاف أن "العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين روسيا والصين تؤدي دورا مهمّا على المستوى العالمي. ومن دون التحالف ضدّ أي طرف، نسعى إلى السلام والازدهار للجميع"، من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة.

ويُرتقَب أيضاً أن يوقّع الزعيمان إعلاناً مشتركاً في ختام المحادثات.