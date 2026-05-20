الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران بالمحيط الهندي

خبرني - صرح 3 مسؤولين أميركيين بأن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي خلال الليل، في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الضربات العسكرية على إيران، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".



وكانت الناقلة، المعروفة باسم "سكاي ويف"، قد خضعت لعقوبات أميركية في مارس الماضي لدورها في نقل النفط الإيراني.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، أنها كانت تبحر غرب ماليزيا يوم الثلاثاء، بعد عبورها مضيق ملقا. ويُرجّح أن السفينة كانت محمّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، وفقاً لوسطاء وبيانات من "لويدز ليست إنتليجنس".

وتُعد هذه المرة الثالثة على الأقل التي تصادر فيها الولايات المتحدة ناقلة نفط في إطار حملتها على سفن الأسطول السري المرتبطة بإيران.

وتنفصل هذه الإجراءات عن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية في خليج عُمان وبحر العرب. وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينتين أخريين، هما "ماجستيك إكس" و"تيفاني"، في المحيط الهندي في أبريل.

وواصلت إدارة ترامب الضغط على طهران للموافقة على مطالبها المتعلقة ببرنامجها النووي.

وصرّح ترامب للصحافيين، الثلاثاء، بأنه كان على وشك اتخاذ قرار بشنّ ضربات عسكرية جديدة على إيران، لكنه تراجع بناءً على طلب دول خليجية.



وحذّر الرئيس الأميركي من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربة جديدة لإيران، غداة كشفه أنه أحجم عن شنّ هجوم واسع النطاق لإفساح المجال أمام التوصّل إلى اتفاق بين البلدين، في حين هدّد الجيش الإيراني بفتح "جبهات جديدة" إذا مضى في ذلك.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، بعد نحو 40 يوما من الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، تجري اتصالات لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لكن مواقف واشنطن وطهران لا تزال متباعدة جدا، ولا سيما بشأن الملف النووي.