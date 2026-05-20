استطلاع : تراجع نسبة تأييد ترمب إلى 35% مع انخفاض الدعم الجمهوري

خبرني - أظهر استطلاع رأي نشرته رويترز/ إبسوس أن نسبة التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترمب انخفضت إلى ما يقارب أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، متأثرة بانخفاض الدعم بين الجمهوريين.

وأضاف الاستطلاع الذي استمر لأربعة أيام وانتهى أمس الاثنين أن 35 بالمئة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر، وبفارق ضئيل عن أدنى مستوى وصل إليه خلال فترة رئاسته وهو 34 بالمئة والذي سجل الشهر الماضي.

وبدأ ترمب ولايته الحالية في كانون الثاني 2025 بنسبة تأييد بلغت 47 بالمئة.

وتراجعت شعبية الرئيس هذا العام مع معاناة الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين منذ أمر ترامب بشنّ ضربات على إيران في شباط.

وأدت الحرب إلى توقف جزء كبير من تجارة النفط العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود على الأميركيين بنحو 50 بالمئة وأثار القلق بين حلفاء ترامب الجمهوريين، الذين سيدافعون عن الأغلبية التي يتمتعون بها في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.

وينتشر السخط داخل الحزب الجمهوري، إذ قال 21 بالمئة من الجمهوريين إنهم لا يوافقون الآن على أداء الرئيس، مقارنة بنحو خمسة بالمئة فقط بعد توليه منصبه في كانون الثاني 2025.

وقال حوالي 79 بالمئة من الجمهوريين في الاستطلاع إن ترامب يقوم بعمل جيد، نزولا من 82 بالمئة في وقت سابق من الشهر و91 بالمئة في بداية ولايته.

وتفاقم استياء الجمهوريين بشكل خاص من طريقة تعامل ترامب مع تكاليف المعيشة للأميركيين، وهي قضية وعد بمعالجتها خلال حملته الانتخابية في 2024، بعد أن عانى سلفه، الديمقراطي جو بايدن، من موجة من التضخم.

ويؤيد 47 بالمئة فقط من الجمهوريين ترمب فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، مقارنة بنحو 46 بالمئة يقولون إنه يقوم بعمل سيئ. ومن بين الأميركيين بشكل عام، يوافق واحد فقط من كل خمسة على إدارة ترامب لتكلفة المعيشة.

وجمع الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت ردود 1271 بالغا من أنحاء البلاد، وبلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للأميركيين عموما وخمس نقاط بالنسبة للجمهوريين.