ذكاء غوغل الاصطناعي يتيح لك الآن التحدث إلى جيميل

خبرني - كشفت شركة غوغل، يوم الثلاثاء، عن توسيع نطاق ميزة "AI Inbox" في جيميل، بإضافة خصائص ذكاء اصطناعي تفاعلية تعتمد على المحادثة.

ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين الآن سؤال جيميل عن أي شيء في البريد الوارد بدلًا من كتابة كلمات البحث.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة المدعومة بذكاء جيميناي الاصطناعي، والتي تحمل اسم "Gmail Live"، ستساعد المستخدمين على العثور بسرعة على المعلومات التي يصعُب العثور عليها داخل بريدهم الإلكتروني، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

فعلى سبيل المثال، قد يحتاج المستخدم إلى معلومات حول رحلة طيران قادمة، أو موعد طبيب الأسنان، أو رمز دخول مكان إقامة عبر "Airbnb"، أو تفاصيل حدث مدرسي يخص طفله.

وفي السابق، كان يتعين على المستخدم كتابة كلمات مفتاحية داخل مربع البحث -أو ربما كتابة عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما أو اسم النطاق- لمحاولة تضييق نطاق البحث. لكن ذلك لم يكن دائمًا يجعل العثور على الرسائل أمرًا سهلًا، خاصة إذا كانت كلمة البحث موجودة في عدة رسائل مختلفة.

وقالت ديفانشي بهانداري، مديرة المنتجات في "جيميل"، في إحاطة إعلامية قبل مؤتمر غوغل السنوي للمطورين، حيث تم الكشف عن هذه الميزة للجمهور لأول مرة: "يمكن لـ Gmail Live الإجابة على الأسئلة المصاغة بأسلوب طبيعي، والرد على أسئلة المتابعة، وتغيير الموضوع إذا لزم الأمر".

وتُعد هذه الخطوة طريقة أخرى تحاول من خلالها "غوغل" إظهار كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تقديم تحسينات واقعية للمنتجات التي يستخدمها ملايين الأشخاص، في وقت يشكك فيه كثيرون خارج قطاع التكنولوجيا في القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي، بينما تُبنى مراكز بيانات جديدة بالقرب من منازلهم، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء لديهم.