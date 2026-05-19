كامافينغا.. أبرز غيابات فرنسا في كأس العالم 2026

خبرني - رغم قوة قائمة منتخب فرنسا التي أعلنها المدرب ديدييه ديشامب استعداداً لكأس العالم 2026، لكنها شهدت غياب أسماء كبرى.

وأعلن المدرب ديدييه ديشامب القائمة النهائية للاعبين الذين سيمثلون فرنسا في كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.

وكان أبرز اللاعبين المستبعدين إدواردو كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد، حيث لم يقدم صاحب الـ23 عاماً موسماً جيداً، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية، وطُرد في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت خروج "الميرينغي" من البطولة.

واستُبعد كريم بنزيما، مهاجم الهلال السعودي، مجدداً من قائمة "الديوك"، وكان غيابه متوقعاً نظراً لعدم استدعائه بانتظام وعدم وجود علاقة جيدة بينه وبين المدرب ديدييه ديشامب.

فيما كان كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان المعار حالياً إلى توتنهام، البديل المُرجّح لهوغو إيكيتيكي لاعب ليفربول، الذي تعرّض للإصابة، لكن ديشامب فضّل ضمّ جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، الذي ظهر بأداء جيد ووصل مع فريقه لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

بنجامين بافارد، الظهير الأيسر لأولمبيك مارسيليا، هو أيضاً لاعب آخر من أبطال العالم الذين تم استبعادهم من القائمة، كما أنه فاز بجائزة بوشكاش عام 2018 عن هدفه في كأس العالم 2018، لكنه لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، ما دفع ديشامب إلى تجاهله.

كذلك، هناك أسماء أخرى تم استبعادها من قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 على غرار ويسلي فوفانا، يوسف فوفانا، خيفرين تورام - كورنتين توليسو، كينغسلي كومان وكريستوفر نكونكو.