التجسس يطرد ساوثهامبتون من أغلى مباراة في العالم

خبرني - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أنها استبعدت ساوثهامبتون من خوض نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز، بعد إدانته بالتجسس ⁠على ميدلسبره، منافسه في قبل النهائي.

وأعيد ميدلسبره، الذي خسر 1-2 أمام ساوثهامبتون في مجموع مباراتي قبل النهائي، إلى المنافسة، وسيواجه هال سيتي السبت، في اللقاء الذي يوصف بأنه "المباراة الأغلى في كرة القدم".

وتشير التقديرات إلى أن الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يمنح المتأهل نحو 200 مليون جنيه إسترليني (268 مليون دولار) على ‌مدى 3 مواسم.

كما أدين ساوثهامبتون، الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، بتصوير حصص تدريبية لفرق أوكسفورد يونايتد في ديسمبر، وإبسويتش تاون في ‌أبريل، خلال الموسم الجاري.

كما تم خصم 4 نقاط من رصيد ساوثهامبتون في الموسم المقبل من دوري الدرجة الثانية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "استبعدت لجنة تأديبية مستقلة ساوثهامبتون من نهائي ملحق دوري الدرجة الثانية، بعد اعتراف النادي بارتكاب ‌عدة انتهاكات للوائح الرابطة المتعلقة بالتصوير غير ‌المصرح به لتدريبات ⁠الأندية الأخرى".

وأضافت: "اعترف ساوثهامبتون بانتهاك اللوائح التي تقتضي من الأندية التصرف بأقصى درجات حسن النية، وتحظر مراقبة تدريبات الأندية الأخرى خلال 72 ساعة من موعد المباراة المقررة".

وأضافت: "نتيجة للقرار، يعود ميدلسبره ⁠إلى ملحق التأهل ‌إلى الدوري الممتاز، وسيخوض النهائي ضد هال سيتي، ولا يزال موعد النهائي محددا ⁠يوم السبت 23 مايو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة لاحقا".

وأكدت ⁠الرابطة أن ساوثهامبتون يمكنه الطعن في القرار، وأن "الأطراف تعمل على محاولة حل أي استئناف يوم الأربعاء ​20 مايو".

وأضاف البيان: "رهنا بالنتيجة (الطعن)، قد ⁠يؤدي ذلك إلى تغيير إضافي في جدول مباريات السبت".

وكان ميدلسبره طالب باستبعاد ساوثهامبتون، بعد تصوير حصة تدريبية للفريق قبل مباراة ذهاب قبل النهائي، التي انتهت ​بالتعادل السلبي.

وعبر النادي عن ترحيبه بالقرار، وقال في بيان: "نعتقد أن هذا يرسل رسالة واضحة لمستقبل لعبتنا فيما يتعلق بالنزاهة والسلوك الرياضي".

وأضاف: "نركز الآن في النادي على مباراتنا ضد هال سيتي على ملعب ويمبلي يوم السبت".

وهبط ساوثهامبتون من الدوري الممتاز ​الموسم ‌الماضي، وكان يعاني في الجزء الأول من هذا الموسم حتى حقق نهاية رائعة بتفادي الخسارة في 19 مباراة بالدوري، ليحتل المركز الرابع ويتأهل إلى الملحق.

كامافينغا.. أبرز غيابات فرنسا في كأس العالم 2026
