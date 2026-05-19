لماذا منع الأردن دخول القادمين من أوغندا؟

خبرني - علم موقع خبرني أن قرار منع دخول القادمين من بعض الدول إلى الأردن جاء ضمن إجراءات حكومية احترازية وتنظيمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أعداد العاملات المنزليات القادمات من أوغندا خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعلومات فإن نحو 500 عاملة منزلية يدخلن إلى الأردن شهريا من أوغندا، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية، وبناء على توصية من وزارة الصحة، منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى الأردن، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوما اعتبارا من 20 أيار 2026.

وجاء القرار استنادا إلى توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18 أيار 2026، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن، لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة.

