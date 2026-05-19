الثلاثاء: 19 أيار 2026
اتحاد عمّان يعادل السلسلة أمام الفيصلي ويؤجل حسم دوري السلة

  • 19 أيار 2026
  • 22:08
خبرني - فاز فريق اتحاد عمّان على نظيره الفيصلي بنتيجة (107-89)، في المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن سلسلة نهائي دوري CFI الممتاز لكرة السلة (Best of 5) – المباراة الرابعة.

وجاءت المباراة متقاربة في عدد من فتراتها، مع أفضلية نسبية لاتحاد عمّان الذي نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق 18 نقطة، في حين قدم فريق الفيصلي أداء تنافسيا خلال مجريات المواجهة.

وبهذه النتيجة، تتعادل السلسلة بين الفريقين (2-2)، ليتم تأجيل الحسم إلى المباراة الخامسة والفاصلة على لقب البطولة، والمقررة عند الساعة 7:30 من مساء يوم بعد غد الخميس.

