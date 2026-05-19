الثلاثاء: 19 أيار 2026
الأردن.. منع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازيا بسبب فيروس ايبولا

خبرني - قررت وزارة الداخلية، وبناءً على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المواطنين الأردنيين، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوماً اعتباراً من 20 أيار 2026، في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين.

وجاء القرار استناداً إلى توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18 أيار 2026، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن، لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.

