قرعة خليجي 27 تكرر مباراتي ملحق كأس العالم 2026

خبرني - أقيمت يوم الثلاثاء مراسم قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" بميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية، وأسفرت عن مجموعتين قويتين في البطولة التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

وأسفرت القرعة عن مجموعة أولى ضمت منتخبات السعودية والعراق وعمان والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

ويأتي على رأس المجموعة الأولى المنتخبان السعودي والعراقي في تكرار لمواجهتهما في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 عندما حسم الأخضر تأهله إلى نهائيات كأس العالم بينما اتجه العراق للملحق الأخير أمام الإمارات والذي تأهل منه للملحق العالمي الذي حجز من خلاله مقعده في المونديال لأول مرة منذ 40 عاماً.

واللافت أن الأمر ذاته حدث في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبي الإمارات وقطر اللذين التقيا في الملحق الآسيوي عندما فاز "العنابي" متأهلاً إلى المونديال المقبل، بينما خسر المنتخب الإماراتي أمام العراق في آخر محطات الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

وضم المستوى الأول المنتخب القطري صاحب المركز 55 عالمياً، والمنتخب العراقي 57 عالمياً، في حين ضم المستوى الثاني المنتخب السعودي 61 عالمياً والمنتخب الإماراتي 68 عالمياً، فيما ضم المستوى الثالث كلا من المنتخب العماني 79 عالمياً والمنتخب البحريني 91 عالمياً، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي 134 عالمياً والمنتخب اليمني 149 عالمياً.

وبحسب آلية القرعة تم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في نفس المستوى لن يلتقيا في الدور الأول، وجاء المنتخب السعودي المضيف على رأس المجموعة الأولى حيث سيخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون المنتخب الموازي له في التصنيف الإمارات على رأس المجموعة الثانية.

وتعد "خليجي 27" التي ستستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، هي البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي، قطر، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، وسلطنة عمان، والعراق، والإمارات، والكويت، واليمن.

وكان المنتخب البحريني توج بلقب النسخة الماضية من البطولة "خليجي 26" التي استضافتها الكويت في يناير 2025، عقب فوزه في النهائي على نظيره العماني بنتيجة 2 - 1.

جدير بالذكر أن السعودية سبق لها أن استضافت بطولة كأس الخليج أربع مرات في أعوام 1972 و1988 و2002 و2014.