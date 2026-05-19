*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

  • 19 أيار 2026
  • 20:44
تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية التابع لها، بناءً على قرار لجنة الاعتماد في وحدة الاعتماد - نظام الاعتماد والتقييس الأردني (JAS)، وذلك استناداً إلى تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022، ومتطلبات المواصفة الدولية الأيزو 17025:2017.

وأكدت المؤسسة أن تجديد الاعتماد يعكس كفاءة الأنظمة والإجراءات المتبعة في العمل المخبري، ما يعزز الثقة محلياً ودولياً بنتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية.

وأشارت المديرة العامة للمؤسسة، رنا عبيدات، إلى أن المؤسسة مستمرة في تطوير مختبراتها وتعزيز تطبيق أنظمة الجودة المخبرية وفق أحدث المعايير العلمية والدولية، بما يضمن إصدار تقارير دقيقة وموثوقة تكفل جودة ومأمونية وفاعلية الدواء وفق المواصفات المعتمدة.

ولفتت النظر إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجاباً على دعم الصادرات الدوائية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ مكانة المؤسسة كجهة رقابية معتمدة دولياً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. منع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازيا بسبب فيروس ايبولا
الأردن.. منع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازيا بسبب فيروس...
  • 2026-05-19 20:55
قرعة خليجي 27 تكرر مباراتي ملحق كأس العالم 2026
قرعة خليجي 27 تكرر مباراتي ملحق كأس العالم 2026
  • 2026-05-19 20:54
الغذاء والدواء تؤكد على عدم شراء المواد الغذائية من المطابخ المنزلية غير المرخصة
الغذاء والدواء تؤكد على عدم شراء المواد الغذائية من المطابخ المنزلية غير المرخصة
  • 2026-05-19 20:41
الجامعة الأردنية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلبة - أسماء
الجامعة الأردنية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلبة - أسماء
  • 2026-05-19 20:33
تحويل دوام طلبة الجامعة الأردنية إلى التعليم عن بُعد الأربعاء والخميس
تحويل دوام طلبة الجامعة الأردنية إلى التعليم عن بُعد الأربعاء والخميس
  • 2026-05-19 20:27
طبيبة أردنية تحصد المركز الأول في تقييم أبحاث أطباء جراحة العظام في أمريكا
طبيبة أردنية تحصد المركز الأول في تقييم أبحاث أطباء جراحة العظام في أمريكا
  • 2026-05-19 19:36