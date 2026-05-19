تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تجديد اعتماد مختبر الرقابة الدوائية التابع لها، بناءً على قرار لجنة الاعتماد في وحدة الاعتماد - نظام الاعتماد والتقييس الأردني (JAS)، وذلك استناداً إلى تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022، ومتطلبات المواصفة الدولية الأيزو 17025:2017.

وأكدت المؤسسة أن تجديد الاعتماد يعكس كفاءة الأنظمة والإجراءات المتبعة في العمل المخبري، ما يعزز الثقة محلياً ودولياً بنتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية.

وأشارت المديرة العامة للمؤسسة، رنا عبيدات، إلى أن المؤسسة مستمرة في تطوير مختبراتها وتعزيز تطبيق أنظمة الجودة المخبرية وفق أحدث المعايير العلمية والدولية، بما يضمن إصدار تقارير دقيقة وموثوقة تكفل جودة ومأمونية وفاعلية الدواء وفق المواصفات المعتمدة.

ولفتت النظر إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجاباً على دعم الصادرات الدوائية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ مكانة المؤسسة كجهة رقابية معتمدة دولياً.