الجامعة الأردنية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلبة - أسماء

خبرني - أعلن رئيس اللّجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنيّة الدّكتور زياد الحوامدة نتائجَ انتخابات اتّحاد طلبة الجامعة للعام الجامعيّ الحالي 2025/2026.

وكانت نتائج الانتخابات كالتالي:

كلية الآداب:

حسام صالح الزبون

مؤيد محمد الوخيان

ابراهيم عوض الخرابشة

عبدالله عامر السواعير

محمد خير زياد السليحات

أحمد محمد عابد الدويكات

محمد نصر بني حمدان

كلية الأعمال:

سطام سامي سالم مبيضين

حمزة عبد الله محمود العناسوة

عزام محمد عقلة الرواشدة

عبدالجليل شاكر عبدالله العلوان

امير نوفان ابو ريشة

ابراهيم فراس الريان

نزار ابراهيم سليمان الرواشدة

كلية العلوم:

بتول محمد حامد الشراب

محمود أديب العبد الرعود

محمد موسى الشبلي

مريم أحمد العسلي

أحمد نوح الزغول

أيمن برهان نايف قطيشات

كلية الشريعة:

كامل عوض عبد الفتاح العقيل

محمد فهد شفيق الهاشم

راشد محمد عبد الرزاق الزيود

كلية الطب :

حسام القضاة

عبد الحميد العضايلة

محمد الزيود

مهند العمايرة



كلية الزراعة:

عبدالله سالم فالح المناصير

ليث فايز سليمان أبو رياش

راية هيثم صالح

أحمد محمد خالد الريموني

بهاء الدين عبد الحليم الشويات

رائد أحمد فوزي أحمد

كلية التمريض:

صلاح العطيات

براءة العودات

اوس عبد الهادي مفلح البواريد



كلية العلوم التربوية:

راكان فؤاد فلاح الوليدات

عمر أحمد عبد الله البكار

محمد خالد خليفة الزيود



كلية الهندسة:

عبد الجليل تيسير الزيود

خالد زيد سالم المناصير

عبدالله خالد عبده الكردي

نور أحمد عثمان العطيات

عمار ياسين فايز دبابسة

ليث اياد غالب أبو كركي

أحمد وصفي عدنان الدهني

عبدالله فيصل محمد الشوابكة

كلية الحقوق:

فراس علاونة

محمد العوايشة

خالد محمد عبد الكريم الحويان

كلية علوم الرياضة:

صهيب ياسين علي المناصير

طارق عبدالله عبد الفتاح أبو هزيم

محمد زياد محمد الشبيلات



كلية الصيدلة:

حسين وصفي نوافلة

وسيم علي القطيشات

مؤمن يوسف الفقير

يمنى معتصم القواسمة

كلية طب الأسنان:

أحمد العمرو

تقى العبادي

ينال بني مصطفى

كلية علوم التأهيل:

ماهر حسن زعل الحراسيس

دانا تركي ابراهيم ابو طبنجة

محمد غاندي محمد البشابشة

عبد الكريم محمود مفلح أبو رمان

كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات:

القاسم محمد خريسات

مجدي محمد حسان

معتصم عارف الحديد

ادم هاني الدويكات

كلية الفنون والتصميم:

مصطفى وصفي الطويل

المنتصر بالله المغاريز

يزن الدعجة

رنيم الطويسي

كلية اللغات الأجنبية:

نبيلة محمد الشورة

عامر ذياب عبد الحافظ الزيود

مصطفى معاذ ريالات

أحمد نبيل نصيرات

كلية الآثار والسياحة :

عمرو المجالي

محمد العبادي

حسين الزعبي

محمد العياصرة

كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية:

نصر العبادي

علي الصمادي

محمد سلامة اللبابدة



مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة:

محمد مهدي



مقاعد الطلبة الدوليين:

لطفي أحمد هديانا

رنا سامر العايدي



الفائزون على مستوى الجامعة:

أيهم الزواهرة

أيهم العجارمة

روان الوادي

سند الروحنة

طارق العبادي

عدي الرفاعي

عمرو الزريقات

فرح خماش

كندة عبد الرحيم

ليان رباح

ليث العدوان

محمد أبو طربوش

محمد الحليق

محمود أبو نقيرة



كوتا / طالبات

كلية الفنون:

نايا داهود جميل دبابنة

كلية اللغات الأجنبية:

يقين راتب عبد الرحمن الغراغير

كلية الزراعة:

جمانة علي عبدالمحسن العبوس

كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية:

حلا محمد عبد المراشده

كلية الحقوق:

بتول صالح علي القعايده

كلية الأعمال:

ماس غالب عطالله المواجده



كلية الآثار والسياحة:

نورا وصفي محمد كيلاني

كلية الآداب:

بيان جوده سليمان البكار

كلية الشريعة:

ميسون جهاد عبدالله جروان

كلية علوم الرياضة:

مريم مهند أحمد القميري

كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات:

سلمى حسين سعيد خليفة

كلية العلوم:

رند خالد إبراهيم خروب

كلية الهندسة:

جود بسام غسان صباح الحلو

كلية الطب:

عائشة القيسية

كلية طب الأسنان:

ساره عبد الرحمن أحمد الخرابشه

كلية الصيدلة:

أماني عاطف عبد اللطيف الشنيكات

كلية العلوم التربوية:

حلا فلاح محمد الفار

كلية التمريض:

ملاك علاء ناصر الزواهره

كلية علوم التأهيل:

سدن محمد جمال دعنا

وأما فرع الجامعة الأردنية في العقبة فجاءت النتائج على النحو الآتي:

كلّيّة التّمريض:

رقية رامز صالح خليل

قتيبة عبد الصمد محمد أبو غزلة

زيد محمد زايد العرود

كلّيّة الحقوق:

محمد هشام سلامة المرافي

علي عبد الكريم فريج الاحيوات

عبدالرحمن عبدالمهدي محمود الدويكات



كلّيّة الأعمال:

محمد سامر عبدالله أبو عبدالله

حاتم مهند فايز الرجبي

إبراهيم عوض عبدالحميد الزغول

كلّيّة السّياحة والفَندَقة:

قصي نايف أبو الفيلات

أسامة أمجد محمد الشهبان

عادل محمود عادل برهم



كلّيّة اللّغات:

بني صفوان صالح المراحلة

عبدالرحمن ابراهيم محمد عليان

عارف علي الحمادين

كلّيّة نُظُم وتكنولوجيا المعلومات:

عبدالرحمن ماهر حمود الخنافسة

راشد محمد أحمد المسيعديين

محمد خليل وليد فريحات

كلّيّة العلوم الأساسيّة والبحريّة:

أبرار سفيان عبدالله الحلالمة

إسماعيل تحسين محمود الغرابلي

البراء محمد أحمد الصمادي



القوائم على مستوى الجامعة

عمر عبدالعزيز صابر الجارحي

صالح ابراهيم الشخاترة

كوتا / طالبات

سبأ أحمد سعيد البديرات - كلّيّة نُظُم وتكنولوجيا المعلومات

رغد عمر محمد القرامسة - كلّيّة السّياحة والفَندَقة

ليمار عمر قفطان المومني - كلّيّة اللّغات

نور الحميدي خلف الرواجفة - كلّيّة التّمريض

ريناز عبيد علي الكباريتي - كلّيّة الأعمال

تقوى محمد عبدالمعطي القوابعة - كلّيّة الحقوق

تمارا جمال عبدالقادر المراعية - كلّيّة العلوم الأساسيّة والبحريّة



الاحتياجات الخاصة:

سيدار عيسى محمد الرشدان - كلّيّة السّياحة والفَندَقة



الطلبة الدوليين:

ماريا خليل بنيامين يوسف - كلّيّة نُظُم وتكنولوجيا المعلومات

يحيى مروان علي أبو موسى - كلّيّة التّمريض