المركبات الكهربائية تتلقى الضربة الاقوى.. تراجع حاد بمبيعات سيارات الكهرباء والهايبرد بالأردن

خبرني - كشفت مؤشرات اداء المناطق الحرة الصادرة عن المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية عن تراجعات كبيرة في حركة المركبات المخلص عليها محليا خلال الثلث الاول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



المركبات الكهربائية تتلقى “الضربة الاقوى”

وسجلت المركبات الكهربائية اكبر نسبة تراجع، بعد انخفاض التخليص عليها بنسبة 78 بالمئة، ليتوقف عددها عند 2263 مركبة فقط.

كما تراجعت مركبات الهايبرد بنسبة 55 بالمئة بواقع 3836 مركبة، فيما انخفضت مركبات البنزين بنسبة 53 بالمئة لتصل الى 7572 مركبة.

وبحسب البيانات، استقر اجمالي حركة الصادر المحلي للمركبات عند 7646 مركبة، بانخفاض بلغت نسبته 58 بالمئة، وبقيمة اجمالية وصلت الى 124 مليون دينار، متراجعة بنسبة 52 بالمئة.

كما سجلت حركة الصادر الدولي 10333 مركبة، بانخفاض نسبته 57 بالمئة، وبقيمة بلغت 134 مليون دينار.

انخفاض كبير بحركة المركبات في المناطق الحرة

واظهرت المؤشرات العامة لقطاع المركبات محليا ودوليا انخفاض اعداد المركبات الواردة الى المناطق الحرة بنسبة 53 بالمئة، لتصل الى 24198 مركبة بقيمة 293 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجعت المركبات الصادرة الاجمالية بنسبة 58 بالمئة، مسجلة 17979 مركبة بقيمة بلغت 259 مليون دينار.

وفي مقابل هذا التراجع، حافظت حركة البضائع والاستثمار داخل المناطق الحرة على نمو ايجابي، حيث ارتفعت قيمة البضائع الصادرة بنسبة 11 بالمئة لتصل الى 437 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة البضائع الواردة بنسبة 8 بالمئة لتسجل 386 مليون دينار، فيما زاد عدد الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية بنسبة 2 بالمئة ليبلغ 2803 اتفاقيات خلال الثلث الاول من العام الحالي.