رجح التوصل لاتفاق قريبا.. ترمب: نحتاج إلى ضربة كبيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "اننا قد نضطر لتوجيه ضربة كبيرة إلى إيران".

ورجح ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل، فيما أشار الى مهاجمة إيران مجددا إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي "كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بضرب إيران اليوم".

وأضاف، أن "الجيش الأميركي قد يحتاج إلى توجيه ضربة كبيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب"، لافتا إﻟﻰ "انني سأنتظر يومين أو ثلاثة لاتخاذ قرار بشأن ضرب إيران".

وذكر أن "لدى إيران قدرة محدودة على الرد"، مؤكدا "أننا سنهاجم إيران مجددا إذا لم نتوصل لاتفاق".

وأضاف : "ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران"، مرجحا "التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل".