الثلاثاء: 19 أيار 2026
رجح التوصل لاتفاق قريبا.. ترمب: نحتاج إلى ضربة كبيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق

  • 19 أيار 2026
  • 19:42
خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "اننا قد نضطر لتوجيه ضربة كبيرة إلى إيران".

ورجح ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل، فيما أشار الى مهاجمة إيران مجددا إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي "كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بضرب إيران اليوم".

وأضاف، أن "الجيش الأميركي قد يحتاج إلى توجيه ضربة كبيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب"، لافتا إﻟﻰ "انني سأنتظر يومين أو ثلاثة لاتخاذ قرار بشأن ضرب إيران".

وذكر أن "لدى إيران قدرة محدودة على الرد"، مؤكدا "أننا سنهاجم إيران مجددا إذا لم نتوصل لاتفاق".

وأضاف : "ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران"، مرجحا "التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل". 

نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران
  • 2026-05-19 21:10
بوتين في الصين الثلاثاء بعد أيام من زيارة ترمب
  • 2026-05-19 18:48
الجيش الأمريكي يبحث عن بديل رخيص لمنظومة باتريوت
  • 2026-05-19 18:09
واشنطن تسعى لإبرام اتفاقية مع غرينلاند تقيد الاستثمارات الصينية
  • 2026-05-19 16:37
مجموعة السبع تجدد الدعوة لإعادة فتح مضيق هرمز
  • 2026-05-19 16:29
إيران تكشف تفاصيل مقترحها الجديد لإنهاء الحرب
  • 2026-05-19 15:12