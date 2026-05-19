الثلاثاء: 19 أيار 2026
وزير النقل يبحث مع السفير الجورجي تعزيز التعاون في مجالات النقل

  • 19:25
خبرني - استقبل وزير النقل الدكتور نضال القطامين، في مكتبه اليوم، سفير جورجيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية أرتشيل دزولياشفيلي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل، لا سيما فيما يتعلق بحركة النقل الجوي والسككي.
وأكد القطامين عمق العلاقات الأردنية الجورجية، والحرص على تطوير التعاون في قطاع النقل بما يعزز التبادل الاقتصادي والسياحي والتجاري، مشيرا إلى أهمية الأردن كمركز إقليمي للربط اللوجستي والنقل متعدد الأنماط.
وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بين الأردن وجورجيا عبر شركة الملكية الأردنية، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض السفير الجورجي اهتمام بلاده بالاستفادة من مشاريع الربط الإقليمي التي يعمل الأردن على تطويرها، خاصة الربط السككي وخطوط النقل من الخليج عبر الأردن وسوريا وتركيا وصولا إلى جورجيا، بما يعزز التكامل اللوجستي وحركة التجارة في المنطقة.
من جانبه، أشاد السفير الجورجي بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع الأردن في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطيران، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي كمحور إقليمي مهم.

