وول ستريت جورنال: حلفاء ترمب في الخليج لم يعلموا بخطته الملغاة لشن هجوم على إيران

خبرني - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين في دول الخليج أن حلفاء الولايات المتحدة في بعض الدول الخليجية لم يكونوا على علم بخطط واشنطن لشن ضربات واسعة النطاق على إيران.

وجاء في مقال الصحيفة: "قال مسؤولون في بعض دول الخليج التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم تكن لديهم أي معلومات عن الخطة الوشيكة لشن هجوم على إيران".

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتنفيذ هجوم عسكري على إيران يوم الثلاثاء، لكنه أرجأه بناء على طلب من قطر والسعودية والإمارات، وذلك لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل، مضيفا أنه أمر الجيش بالبقاء في حالة استعداد لشن هجوم على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مقبول.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية. وفي 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة، ولم يُعلن عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية. وتم تمديد الهدنة.